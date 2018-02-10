/ «Всем привет из психушки». Актриса Анастасия Макеева побывала в Челябинске

Подписчиков встревожила запись.

Актриса театра и кино Анастасия Макеева поделилась в социальных сетях снимком из Челябинска, снабдив его тревожной подписью. Женщина указала, что находится на территории психоневрологической больницы. Сюда она приехала для обследования.



Всем привет из психушки. Всем привет из Челябинска. История о том, как я добровольно сама приехала в психоневрологического больницу. Кто из вас слышал о методике Морозовой? Прошу не путать с гемокодом, это совершенно другая методика. Я прошла очень любопытное обследование. Посмотрим, какое у меня будет заключение и каков будет результат программы, которую для меня подбирают. Доктор Морозова провела параллель между психическим состоянием и результатом дисбаланса то есть ожирением или истощением. От питания зависит и наше психическое здоровье и наоборот. Но я под впечатлением от тех пациентов, которых гармонизировали и нормализовали в этой клинике. Признаюсь, было несколько конфузного заполнять бумаги на обследование в психоневрологическую клинику. Боялась не выйти, но все прошло успешно. — написала актриса Анастасия Макеева в своем Instagram.

Также актриса снабдила свою запись хэштегами #здоровье #челябинск #явпсихушке.



Обеспокоенные подписчику тут же закидали актрису вопросами, после чего она призналась, что приезжала в частную клинику, которая располагается в помещении медучреждения по улице Кузнецова.

