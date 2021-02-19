«Всем было некогда»: жительница Копейска пожаловалась на равнодушие горожан в отношении ребенка

Школьница потерялась, но, по словам родителей, многие прохожие не реагировали на ее просьбы о помощи

В одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» жительница Копейска пожаловалась на равнодушие людей в отношении ребенка: многие прохожие не пожелали остановиться и помочь потерявшейся девочке, несмотря на ее просьбы. Однако, ознакомившись с ситуацией, комментаторы разделились: кто-то поддержал копейчанку, а кто-то выразил неверие.

«Вчера произошла не очень хорошая ситуация. Ребенок вышел не на той остановке из маршрутки. Город знает не очень хорошо и не смогла сориентироваться, чтобы добраться до дома. По телефону пытались выяснить, где она находится, но на морозе телефон отключился (села батарея) и связь прервалась. Ребенок стал просить прохожих позвонить, но всем было некогда и все куда-то очень торопились. Полтора часа ей понадобилось, чтобы понять, как вернуться домой. Люди, будьте добрее, уделите пару минут тем, кто просит о помощи. Ведь когда-то и вам может потребоваться помощь, а все просто пройдут мимо»,— написал анонимный пользователь.

Некоторые подписчики паблика ужаснулись произошедшему и призвали горожан быть добрее, особенно к детям.

«Ну уж ребенку не помочь... Куда катимся, злобные горожане?»— возмутилась пользователь Людмила Юрьевна.

Однако другие комментаторы написали, что, возможно, ребенок постеснялся обращаться за помощью к незнакомым людям:

«Вот почему-то я не верю, что все прошли мимо и не помогли... Скорее всего, ребенок не просил о помощи»,— предположила Наталья Логинова.

«Досталось» и родителям: один из пользователей написал, что прежде чем отпускать ребенка одного, необходимо показать ему весь путь от дома и обратно и научить ориентироваться.

Большинство комментаторов сошлись на мнении, что ситуации, когда взрослые не помогают детям или не заступаются за них, бывают, поэтому ребенка необходимо тщательно подготавливать к самостоятельным поездкам.