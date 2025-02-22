Вселенская родительская суббота наступила у православных христиан

В этот день принято поминать усопших родных и всех христиан

Сегодня, 22 февраля, православные верующие отмечают Вселенскую родительскую мясопустную субботу. Это одна из особых суббот в церковном календаре, когда принято поминать усопших. Как это правильно делать и что запрещено в этот день — в материале ИА «Первое областное».

Дата Вселенской субботы плавающая: обычно она наступает за два дня до начала масленичной недели. В этом году она выпадает на 22 февраля.

Как известно, верующие поминают своих близких каждую субботу. Однако в церковном календаре есть восемь особых суббот для этого. И только две из них — Вселенские. Они означают, что поминать в этот день нужно не только своих умерших родственников, но и всех христиан.

«Такие особые дни поминовения бывают накануне Троицы и за неделю до Великого поста»,— уточняют в Челябинской митрополии.

Мясопустной ее называют потому, что уже с предстоящего понедельника верующие отказываются от мяса, подготавливая свой организм к Великому посту, который в этом году начинается с 3 марта.

Как поминать усопших

Во Вселенскую субботу принято отправляться в храм и молиться не только о своих умерших близких, но и обо всех христианах, и о тех, кто по каким-то причинам не получил церковного отпевания или молитвы. В этот день также молятся о тех, кто внезапно погиб на чужбине, в море и горах, на пожарах, войнах, от голода, стужи. Также принято молиться о бедных и немощных.

Кроме того, в этот день пишут записки на панихиду, исповедуются и причащаются. После посещения храма принято идти на кладбище.

В этот день неуместны праздники, шутки, различные увеселительные мероприятия. Но и сильно горевать по усопшим не следует: неспроста в храмах на службах звучат слова о воскресении Иисуса Христа из мертвых.

Народные приметы

Из особых примет в наши дни сохранилась лишь одна: на Руси к этому времени заканчивали сезон свадеб, поскольку верили, что жениться накануне Масленичной недели — к несчастной семейной жизни.