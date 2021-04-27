Исследование: всего 5 процентов южноуральцев готовы работать вахтовым методом

При этом количество таких предложений на рынке труда за год увеличилось на 42 процента



Челябинская область расположилась на 40-м месте среди российских регионов по количеству вахтовых вакансий: среди всех предложений на челябинском рынке труда на такие вакансии приходится 6,3%. Однако желающих работать вахтовым методом южноуральцев и того меньше, сообщает Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Чаще всего работу вахтовым методом предлагают южноуральцам, трудящимся в сферах «Добыча сырья», — 47,4% от всех предложений, «Рабочий персонал» — 19,8% и «Строительство» — 15,5%. Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специалистам в сферах «Высший менеджмент» — почти 140 тысяч рублей, «Наука и образование» — 105,6 тысячи рублей, а также «Инсталляция и сервис» — 101,9 тысячи рублей.

«Реже всего вахтовые вакансии можно встретить в профсферах „Банки“, „Госслужба“, „Юристы“, „Искусство, медиа“ и „Продажи“ — доля таких предложений там составляет 0,1%. Самые скромные зарплаты вахтовикам предлагают в сферах „Безопасность“ — 58,9 тысячи рублей, „Продажи“ — 66,7 тысячи рублей, а также „Туризм, гостиницы, рестораны“ — 69,2 тысячи рублей»,— сообщают в пресс-службе hh.ru.

Что касается соискателей, то вахтовым методом готовы работать только 5,4% южноуральцев, половина из которых трудится в сфере добычи сырья. Среди строителей интерес к работе вахтовым методом проявляют всего 13,4% респондентов, а среди рабочего персонала — 12,4% опрошенных.

Самые высокие зарплаты указывают добытчики сырья — за работу вахтой они хотели бы получать 109,6 тысячи рублей в месяц, менеджеры — 90 тысяч рублей, а артисты и администраторы — всего около 50 тысяч рублей. Средняя желаемая заработная плата составляет 67 тысяч рублей.

Отметим, всего в России с начала этого года было открыто около 123 тысяч вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, что на 42% больше, чем в прошлом году.