«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — заявил Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Главная новость мая для российской системы образования — заявления Минобрнауки РФ о скорой отмене или как минимум модернизации так называемой Болонской системы. Система эта не ограничивается схемой обучения «4+2» (бакалавриат и магистратура). Это еще и признание российских дипломов о «вышке» за рубежом, и возможность менять вектор обучения прямо в процессе. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев рассуждает, почему Россия отказывается от Болонской системы и что может прийти ей на смену.