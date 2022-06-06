Все вузы России исключены из Болонского процесса

Почему принято такое решение, рассказали в Минобрнауки РФ

Все российские вузы исключены из Болонского процесса по решению Болонской группы. Об этом в понедельник, 6 июня, со ссылкой на замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева сообщает РИА Новости.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса. Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее»,

— заявил Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.