Все старшеклассники Челябинской области пройдут через центр военно-патриотического воспитания «Авангард»

В Копейске и Магнитогорске откроют филиалы этой организации

Патриотическое воспитание школьников усилят в Челябинской области. Его будут развивать на базе центра «Авангард», который находится в Чебаркуле. По региону откроются филиалы этого комплекса, сообщил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания региона 5 июня.

Центр военно-патриотического воспитания школьников «Авангард» открыли в феврале этого года после полного обновления. Фактически появился новый объект, оснащенный современным оборудованием.

«Думаю, что сегодня это лучший такой центр в стране, учитывая, что он находится непосредственно вблизи с нашим Чебаркульским гарнизоном, 90-й танковой дивизией. Коллаборация с военными, постоянный контакт и взаимодействие. Смены уже начинаются»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поставил задачу, чтобы все старшеклассники региона прошли через центр «Авангард». Также принято принципиальное решение о создании его филиалов.

«В Копейске и в Магнитогорске тоже будем эту задачу решать. Я считаю, что сегодня это одна из ключевых задач образования — патриотическое воспитание школьников. Здесь мы тоже на высоте», — отметил глава региона.

В центре есть пищеблок, медицинский кабинет и тренажерный зал, кабинет истории вооруженных сил. Установлены тренажер парашютиста и навигационный мостик, симуляторы для обучения вождению грузовых автомобилей, учебно-тренировочный комплекс «Танковая дуэль», оборудован стрелковый тир, имеется оборудование для проведения практических занятий по радиосвязи, управления беспилотниками и изучения робототехники. Во дворе обустроены стадион с футбольным полем, площадки для баскетбола и волейбола, армейская полоса препятствий, вышка для прыжков с парашютом.

Ежегодно «Авангард» сможет принимать на учебные сборы и профильные смены 3000 школьников. В центре обустроены жилые комнаты на 150 человек.