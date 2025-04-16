Все службы Челябинска переведены на особый режим работы из-за разгула стихии

Они будут оперативно убирать последствия ураганного ветра

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил всем службам города оперативно реагировать на последствия стихии после ураганного ветра вечером 16 апреля. Об этом рассказали в администрации города.

Так, МКУ «ЭВИС» уже убрали упавшее дерево на улице Красной, в районе Алого поля. Демонтировали и растяжки с дорожными знаками, их пообещали вернуть завтра.

Дополнительно все службы переведены на особый режим работы.

Напомним, 16 апреля Челябинск накрыло дождем и сильным ветром. У ресторана на Братьев Кашириных из-за стихии вырвало застекленную стену.