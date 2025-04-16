Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил всем службам города оперативно реагировать на последствия стихии после ураганного ветра вечером 16 апреля. Об этом рассказали в администрации города.
Так, МКУ «ЭВИС» уже убрали упавшее дерево на улице Красной, в районе Алого поля. Демонтировали и растяжки с дорожными знаками, их пообещали вернуть завтра.
Дополнительно все службы переведены на особый режим работы.
Напомним, 16 апреля Челябинск накрыло дождем и сильным ветром. У ресторана на Братьев Кашириных из-за стихии вырвало застекленную стену.