Все школы Снежинска закрывают на карантин по ОРВИ и гриппу

Учебные заведения не будут работать неделю, с 14 по 20 сентября

С четверга, 14 сентября, все учебные заведения Снежинска — школы, а также учреждения дополнительного образования — уходят на карантин по ОРВИ и гриппу. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 14 по 20 сентября вводится карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования, где учебный процесс идет в закрытых помещениях. Массовые мероприятия в закрытых помещениях также запрещены», — уточняют в администрации города.

На прошлой неделе в городе зафиксирован резкий рост простудных заболеваний: к медикам обратились 394 человека, что на 37% больше, чем ранее.

По данным на вторник, 12 сентября, на карантине уже находились школа № 117 и школа № 125. А в школах № 135, 121 и 127 были закрыты десятки классов. Везде болели более 20% учащихся. Кроме того, карантин был объявлен в трех садиках: № 18, 29 и 4.

Между тем в городе с конца августа идет вакцинация против гриппа, уже привиты 365 человек.