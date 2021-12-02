Все школы Снежинска отправлены на дистант из‑за резкого роста заболеваемости

Закрыты также кружки и секции сферы дополнительного образования

Все школы Снежинска перевели на дистанционную форму работы из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ. Об этом Первому областному информагентству сообщили в четверг, 2 декабря, в администрации города.

«Решение было принято накануне на заседании городского оперативного штаба. Перевод на дистант связан с резким увеличением числа заболевших. По данным главного санитарного врача города, серьезный подъем заболеваемости произошел за последние два дня», — пояснили юристы мэрии.

Помимо школ в городе также приостановлены занятия в спортивных секциях, творческих объединениях, в клубах по месту жительства.

Дистант на всей территории Снежинска начался в четверг, 2 декабря, и продлится до следующей среды, 8 декабря. К очной учебе дети приступят с 9 декабря.