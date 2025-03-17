Все школы Катав‑Ивановска закрыли на карантин из‑за ОРВИ и гриппа

Не работают также детские кружки и секции

С понедельника, 17 марта, все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска переведены на дистанционный режим работы. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейший рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Решение о дистанте принял штаб по профилактике ОРВИ и гриппа Катав-Ивановского района.

На прошлой неделе заболеваемость в районе увеличилась сразу на 40%, в итоге эпидпорог был превышен на 129%. Больше всего заболевших — в райцентре, то есть в Катав-Ивановске.

Карантин в школах и учреждениях допобразования пока объявлен на неделю — до 24 марта.