Все школы Челябинска готовы к началу учебного года

В этом году за парты сядут порядка 150 тысяч школьников

Все школы Челябинска полностью готовы к началу учебного года, который стартует уже завтра, 1 сентября. Об этом накануне сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для подготовки общеобразовательных заведений новому учебному году из городского и областного бюджетов было направлено почти 317,7 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали кровли и фасады зданий, обновили, построили или начали строительство новых спортивных площадок, а также закупили оборудование и необходимые учебные пособия.

По данным мэрии, в этом году за парты сядут около 150 тысяч школьников, 17 тысяч из которых — первоклассники.

«Есть очень хорошая новость: за лето в нашу систему образования добавилось пять тысяч детей, семьи которых переехали в наш город. А значит, мы еще раз доказываем, что Челябинск — это город, который становится комфортным, куда переезжают и где хочется жить»,— прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Перед самым началом учебного года министр образования Челябинской области Александр Кузнецов дал интервью журналисту ИА «Первое областное», в котором рассказал о том, кому придется учить гимн России, чья обязанность закупать рабочие тетради по разным предметам и как школы готовятся к обострению эпидситуации.