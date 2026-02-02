Все муниципалитеты Челябинской области создали каналы в МАХ

Южноуральцы могут получать там оперативную и правдивую информацию

В Челябинской области все городские и муниципальные округа создали каналы в национальном мессенджере МАХ. Там же жители региона могут подписаться на канал правительства, губернатора Алексея Текслера, а также на каналы органов власти, социальных и культурных учреждений.

«Платформа MAX в первую очередь очень удобна и проста в обращении. Во-вторых, функциональна — к сегодняшнему дню это уже не просто сервис для обмена сообщениями, но и целая экосистема, которая объединяет функционал многих электронных сервисов и упрощает получение цифровых услуг. Например, с помощью MAX уже сейчас любой из нас может легко записаться на прием к врачу или быстро получить необходимую информацию от коммунальной организации. Свой канал в MAX теперь есть и у администрации Саткинского муниципального округа. Ну и безопасность — при широком спектре возможностей данные надежно защищены, и работает MAX даже при не очень стабильной связи, не давая больших нагрузок на систему», — подчеркнул глава Саткинского муниципального округа Александр Глазков.

Для того чтобы оставаться в курсе изменений в сфере информационных технологий, жители региона могут подписаться на канал Минцифры Челябинской области — «Процифру74», а также каналы Центра развития цифровых технологий, Регионального центра навигационно-информационных технологий, Центра информационно-технического обслуживания.

Самые свежие новости Челябинской области — в канале MAX ИА «Первое областное».