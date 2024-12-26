Все многодетные семьи Чесменского района обеспечат пожарными извещателями

После трагедии в поселке Беловка в Челябинской области решили пересмотреть работу с семьями группы риска

По поручению губернатора Алексея Текслера министр общественной безопасности Александр Гриб 26 декабря работал в Чесменском районе, где накануне при пожаре погибли трое детей. Он встретился с отцом и дедом погибших. И провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.





Напомним, МЧС назвало причиной трагедии неисправный удлинитель. В доме не было пожарного извещателя. Его бесплатно устанавливают неблагополучным семьям, а данная семья на учете не состояла.

«С семьями, которые стоят на учете, проводится разъяснительная работа, им устанавливают пожарные извещатели. Но не все такие семьи, к сожалению, выявляются и ставятся на учет. Поэтому на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям наметили те меры, которые необходимо принять для недопущения подобного рода трагедий», — отметил Александр Гриб.

После обсуждения решили усилить контроль и профилактическую работу с семьями группы риска и обеспечить пожарными извещателями все многодетные семьи в муниципалитете.

Напомним, после гибели троих мальчиков на пожаре в поселке Беловка следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».