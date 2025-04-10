Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил завершить работы по благоустройству муниципалитетов ко дню Великой Победы до 15 апреля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
«Пора заканчивать приводить в порядок мемориалы, обелиски, скверы, все памятные места. Еще раз проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших, умерших участников войны. И очень важно, коллеги, обязательное наглядное оформление городов, других населенных пунктов в праздничной тематике. Это баннеры, растяжки, брендирование общественного транспорта и многое другое. Я ставлю задачу, коллеги, до 15 апреля в целом эту работу завершить во всех муниципальных образованиях», — обратился глава региона к главам муниципалитетов.
Также Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов уделить максимальное внимание ветеранам:
«Каждый глава должен иметь полное понимание по своему муниципалитету, в каких условиях живут ветераны войны, нужно ли им помочь с ремонтом, газификацией, решить другие бытовые вопросы. Тех ветеранов, которые в силу возраста не могут участвовать в торжественных мероприятиях, нужно обязательно поздравить на дому. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь добраться, в том числе предоставить транспорт для ветеранов и сопровождающего лица. Создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях в каждом муниципалитете».
Он также попросил в ходе подготовки и проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы не упускать тему СВО:
«При возможности приглашайте на встречи с детьми и молодежью участников специальной военной операции. На праздничные мероприятия, в том числе на концерты, митинги, приглашайте и самих ветеранов специальной военной операции, и членов их семей».