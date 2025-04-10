Все мемориалы Челябинской области должны привести в порядок ко Дню Победы

Главам поручено уделить максимальное внимание ветеранам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил завершить работы по благоустройству муниципалитетов ко дню Великой Победы до 15 апреля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Пора заканчивать приводить в порядок мемориалы, обелиски, скверы, все памятные места. Еще раз проверить, в каком состоянии находятся захоронения погибших, умерших участников войны. И очень важно, коллеги, обязательное наглядное оформление городов, других населенных пунктов в праздничной тематике. Это баннеры, растяжки, брендирование общественного транспорта и многое другое. Я ставлю задачу, коллеги, до 15 апреля в целом эту работу завершить во всех муниципальных образованиях», — обратился глава региона к главам муниципалитетов.

Также Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов уделить максимальное внимание ветеранам:

«Каждый глава должен иметь полное понимание по своему муниципалитету, в каких условиях живут ветераны войны, нужно ли им помочь с ремонтом, газификацией, решить другие бытовые вопросы. Тех ветеранов, которые в силу возраста не могут участвовать в торжественных мероприятиях, нужно обязательно поздравить на дому. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь добраться, в том числе предоставить транспорт для ветеранов и сопровождающего лица. Создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях в каждом муниципалитете».

Он также попросил в ходе подготовки и проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы не упускать тему СВО:

«При возможности приглашайте на встречи с детьми и молодежью участников специальной военной операции. На праздничные мероприятия, в том числе на концерты, митинги, приглашайте и самих ветеранов специальной военной операции, и членов их семей».