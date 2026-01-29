Все квартиры в Карабаше подключили к отоплению

В городе остается порядка 40 адресов, где батареи работают не во всех комнатах

Сегодня в Карабаше продолжаются восстановительные работы после аварии на сетях. К вечеру 28 января к теплу подключили все квартиры. Остается еще около 40 квартир, где работает только один или два стояка. Специалисты круглосуточно восстанавливают отопление, сообщил глава Карабаша Павел Титов.

Также есть адреса, где нет горячей воды. Это связано с тем, что бойлеры полопались из-за мороза. Для их оперативного ремонта определили подрядную организацию.

«Постараемся в течение нескольких дней все решить», — сказал глава округа.

Также на этой неделе запланирован обход квартир для осмотра ущерба. Всех, у кого не работают стояки, просят обращаться в ЕДДС. Напомним, что квитанции на оплату не будут выставлять до полного восстановления тепла.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что по факту коммунальной аварии в Карабаше возбуждены уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.