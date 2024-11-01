Все кандидаты на пост главы Челябинска утверждены

За пост мэра города поборются 29 человек

На конкурс по выборам главы Челябинска допущено 29 человек. Все эти кандидаты подали регистрационные документы без ошибок. Информация о них размещена на сайте городской думы.

Сначала претендентов ждет тестирование из 30 вопросов. Затем каждый должен представить свою программу по развитию Челябинска.

Среди кандидатов есть врио главы Челябинска Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат Заксобрания Павел Жолобов, арбитражный управляющий Максим Бакулин.

Претендуют на пост мэра города пять женщин и 24 мужчины. Самому молодому участнику «гонки» 25 лет, а самому взрослому — 64 года.

Победителей выберут 7 ноября, их кандидатуры будут переданы на голосование депутатов Гордумы Челябинска.