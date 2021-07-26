«Все идет из семьи»: челябинский психолог оценил историю спавшего на обочине мальчика

Помощник детского омбудсмена Жанна Кулькова рассказала, с какого возраста дети могут гулять одни

Больше недели соцсети обсуждали семью малыша, заснувшего на обочине проезжей части. Напомним, мать-одиночка отправила девятилетнюю дочку и трехлетку-сына погостить к бабушке. Выйдя на улицу, девочка бросила брата, а тот прилег отдохнуть. Там его и нашел случайный прохожий. Мы спросили психолога, с какого возраста можно ослаблять контроль над собственным чадом: оставлять его дома без взрослых, отпускать погулять — и как ребенка уберечь от миллиона опасностей.

«Не думаю, что какой-то психолог назовет возраст, когда дети взрослеют и могут сами отвечать за себя. Это тот случай, когда максимальное значение имеют индивидуальные особенности ребенка и обстоятельства семейной жизни. Потому на 99 процентов возможности ребенка должны оценивать его родители. Разговор о возможностях современных детей на самом деле — разговор о родителях», — говорит методист Центра развития образования города Челябинска, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.

По словам психолога, тревожные мамы и папы и в 7—8 лет водят ребенка за руку. Другие в таком же возрасте разрешают ребенку выгуливать более младших детей. Если говорить о самой усредненной норме, то более или менее самостоятельным ребенок становится к началу обучения в школе. В этом возрасте он умеет отличать своих от чужих, понимать особенности контакта с посторонними, а также следить за своей психической и физической безопасностью.

«Но следить за другими ребенок готов не раньше 8—9 лет. Ребенок дошкольного возраста точно не может отвечать за другого, он еще о себе не умеет заботиться. К тому же детям многие опасные вещи кажутся привлекательными, из-за этого ребенок может попасть в ловушку», — говорит Жанна Кулькова.

Сегодня навыки безопасного поведения детям прививают и в детском саду, и в школе. Но все же львиная доля информации, считает Жанна Кулькова, должна идти из семьи.

«Например, чтобы девочка довела младшего брата до бабушки, она должна чувствовать ответственность за малыша. Рассчитывать, что ребенок сам собой включит заботу о маленьком, утопично. Это нужно воспитывать. Старшие дети в семье должны следить за младшими, а не игнорировать их и тем более не враждовать. Задача родителей — проговаривать правила, проигрывать их и комментировать все опасные ситуации», — добавляет Жанна Кулькова.

Кроме того, психолог напоминает, что в полной мере чувство опасности не всегда сформировано даже у взрослого человека. Поэтому некоторые родители сами должны находиться на контроле у органов соцзащиты.

«Семьи, в которых родители не способны оценивать свои возможности и возможности своих детей, относятся к группе риска. Их должны курировать органы соцзащиты и службы сопровождения», — говорит Жанна Кулькова.

В нашей истории так и вышло: спавшего на обочине мальчика уже забрали в приют. Маму, которая не так давно родила третьего малыша, могут временно ограничить в родительских правах на мальчишку.

«Конечно, это крайняя мера. Как правило, она применяется к тем, кто уже попадал в поле зрение органов соцзащиты и правопорядка. Если несчастный случай произошел в благополучной семье, полиция ограничится профилактической беседой», — пояснили ИА «Первое областное» в органах правопорядка.