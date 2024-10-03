Все дома Челябинска должны подключить к отоплению до 8 октября

Если этого не произойдет, жителям нужно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Отопительный сезон в Челябинске начался 1 октября. На сегодняшний день к отоплению подключили уже 15% многоквартирных домов. Сегодня, 3 октября, в рамках старта отопительного сезона состоялся запуск теплоносителя в многоквартирном доме № 132а на улице Братьев Кашириных. Побывали здесь и наши корреспонденты, которые пообщались с представителями управляющей компании.

К началу следующей недели, 7 октября, в Челябинске все многоквартирные дома будут обеспечены теплом. Так заверяют в мэрии, поскольку на прогрев труб в домах после запуска котельных требуется от 5 до 7 дней.

В обслуживании управляющей компании «Домоуправ-Стандарт» более 40 жилых домов. Запуск теплоснабжения по всем домам идет постепенно. На сегодняшний день тепло запущено в более чем 15 домах. Сегодня на северо-западе Челябинска состоялся запуск теплоносителя в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных, 132а.

«Мы произвели запуск отопления в одном из многоквартирных домов: открыли все задвижки, запустили подачу водоснабжения и циркуляцию в доме. Через два-три часа после включения теплоснабжения во всех квартирах тепло. В течение суток будем контролировать уровень тепла в доме», — рассказал главный инженер управляющей компании Игорь Бобин.

Он также добавил, что по вопросам теплоснабжения в многоквартирных домах необходимо обращаться в управляющую компанию, оставлять заявку. Это можно сделать через мобильное приложение «Интерсвязь» в разделе системы «Город». Все эти заявки оперативно обрабатываются, отрабатываются в ближайшее время», — объяснил начальник УК «Домоуправ-Стандарт» Степан Волков. Также по вопросам теплоснабжения можно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Напомним, уже сегодня во всех социальных учреждениях Челябинска запущено отопление. В течение этой недели проводится большая работа по запуску теплоснабжения во всех многоквартирных домах города.

Автор: Лилия Полякова.