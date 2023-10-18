Все, что нужно знать челябинским автомобилистам о переходе на зимнюю резину

Опытные водители ответили на популярные вопросы и дали советы новичкам

В Челябинскую область приходят морозы: в некоторых районах уже выпал снег и утренняя температура опускалась ниже нуля. Многие автомобилисты скоро начнут готовиться к сезону — «переобуваться» в зимнюю резину. Но если опытные водители подойдут к вопросу со знанием дела, то для новичков выбор типа шин и другие вопросы могут быть неочевидными.

Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с тремя автомобилистами, стаж вождения которых больше 10 лет, и собрал все, что нужно знать о переходе на зимнюю резину.

Буква закона

В России с 1 сентября запретили использовать летние шины зимой, а зимние — летом. Об этом говорится в постановлении правительства страны. Правила для межсезонья в документе не оговариваются. Нововведения касаются всех легковушек, в которых, помимо водителя, есть не больше восьми мест, а также фургонов весом не более 3,5 тонны.

Кроме того, по российским дорогам нельзя ездить на изношенных шинах. Это касается зимней резины с глубиной протектора менее 4 миллиметров и летней — с глубиной меньше 1,6 миллиметра. Также на одну ось нельзя ставить шины разных размеров или моделей.

Когда «переобуваться»

В новом законе говорится, что летних шин не должно быть на автомобилях с декабря. Но морозы и снег на Урале начинаются, как правило, еще осенью. Водитель с 20-летним стажем Юрий в разговоре с корреспондентом «Первого областного» поделился, что ориентироваться в данном случае нужно на температуру воздуха: +5 градусов в утренние часы должны стать поводом для поездки в первую очередь на шиномонтаж. Его слова подтвердил и другой водитель с 12-летним стажем Марат.

«Я стараюсь снега не дожидаться. Потому что как только он выпадет, появятся очереди на шиномонтаж», — поделился наблюдением Марат.

При этом есть мнение, что если выехать на шипованной резине до появления снега, то большую часть шипов вырвет на сухом асфальте.

«А зимой тогда как? В городе где-то есть снег, а где-то его почистили. В основном по чистому асфальту и будешь ездить. Износ, конечно, есть, но все от стиля вождения зависит. Если избегать резких стартов и торможений, то ничего страшного», — говорит Юрий.

Вырвать значительную часть шипов, по словам автомобилиста, можно, только если ездить на зимней резине при плюсовых температурах.

Зачем менять резину

Тянуть с «переобуванием» до декабря не стоит. И тем более нельзя пренебрегать этим в зимние месяцы. И дело не только в штрафах. Все собеседники сошлись во мнении, что свойства летней резины на морозе меняются, она становится более грубой. Это является причиной увеличенного тормозного пути и заносов при поворотах, также сложнее будет трогаться.

«Липучки или шипы»

Вопрос, ставший причиной споров многих людей. И однозначно правильного ответа мы, наверное, никогда не узнаем. Марат рассказал, что ездил и на том и на другом. Сцепление с дорогой казалось примерно одинаковым в обоих случаях. Но спустя время он остановился на «липучке», руководствуясь комфортом: шипованные шины из-за металлических элементов сильнее шумят.

Однако водитель с 13-летним стажем Ольга считает, что этот шум не настолько значительный, а на «шипах» она чувствует себя на дороге увереннее.

«Мне кажется, что “липучка” скользит и хуже тормозит», — отметила Ольга.

Стоит ли экономить

Критерии дороговизны, конечно, у всех разные. Но в магазинах есть шины стоимостью выше среднего от всеми признанных брендов, которые поставляют во многие страны, и резина подешевле от небольших фирм, к примеру, из стран СНГ.

Марат поделился, что, будь у него финансовая возможность, он ездил бы только на шинах премиум-брендов. По его мнению, такая резина более безопасная — с ней меньше риск возникновения внештатных ситуаций. А Юрий отметил, что если шины стоимостью выше среднего в чем-то и лучше, так это в сроке службы. А в остальном они мало отличаются от бюджетных вариантов.

Все собеседники сошлись в негативном отношении к колесам, бывшим в употреблении.

«Прошлый хозяин мог проехать на полуспущенном колесе. Тогда, скорее всего, на шине есть внутренние разрывы. Либо резина просто долго лежала, и могли появиться трещины. В какой-то момент такая шина может лопнуть», — рассказал Юрий.

А если все-таки не успел

Если непогода нагрянула неожиданно, а колеса на машине еще летние, Ольга советует не садиться за руль.

«Я в таком случае на такси по делам поеду. Потом дождусь, пока станет не так скользко, поеду и поменяю резину», — поделилась автомобилист.

Но ситуации бывают разные. Все собеседники заметили, что если все-таки ехать за рулем очень нужно, то важно двигаться медленно и очень аккуратно. Дистанция до следующей машины должна быть не меньше 10 метров, тормозить по возможности стоит двигателем, а не педалью тормоза.

О том, куда челябинцам девать изношенные шины и сколько это стоит, читайте в отдельном материале «Первого областного». Спойлер: лебедей для клумбы у подъезда сделать не получится.