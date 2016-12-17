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2 школы и 53 класса закрыли из-за ОРВИ на Южном Урале

2 школы и 53 класса закрыли из-за ОРВИ на Южном Урале
Челябинская область , эпидемия , ОРВИ , грипп , школы
20.12.2016 14:40:40

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Время новостей от 19.12.2016

Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

В Челябинской области превышен эпидпорог.

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен в Челябинской области. 2 школы полностью закрыты, ушли на карантин еще 53 класса из 10 общеобразовательных учреждений. Роспотребнадзор призывает южноуральцев быть осторожнее и избегать массовых меропрятий.

Ситуация с заболеваемостью на Южном Урале становится все хуже. За прошлую неделю отмечен рост заболеваемости по всем возрастным группам — показатели превысили уровень эпидпорога на 8,3%, среди школьников 7–14 лет — на 32,2%, среди детей до 2 лет — на 8,8%. В абсолютных показателях за 51 неделю было зарегистрировано 30882 случая ОРВИ и 8 случаев гриппа, что выше данных предыдущей недели на 11,2%.

Растет заболеваемость в 30 муниципальных образованиях, превышение порогов в 16: Челябинском, Магнитогорском, Миасском, Верхнеуфалейском, Копейском, Кыштымском, Чебаркульском городских округах и Еманжелинском, Коркинском, Чебаркульском, Октябрьском, Агаповском, Верхнеуральском, Варненском, Кунашакском, Катав-Ивановском муниципальных районах.

— В городе Челябинске за 51 неделю зарегистрировано 14955 случаев ОРВИ, 125,46 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 16%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам. Уровень заболеваемости выше уровня эпидпорога на 11,4%, порог превышен среди школьников 7–14 лет на 25,6% и детей 3–6 лет — на 14,6%,— передает управление Роспотребнадзора Челябинской области.

Кроме того, в 2 школах из Миасса и Чебаркульского района полностью приостановлен учебный процесс. Еще в 10 средних образовательных учреждениях закрыты 53 класса.

Отмечается, что до уровня эпидемии в Челябинской области еще далеко. Чтобы она была объявлена, количество заболевших должно превысить 20% всего населения региона. В Роспотребнадзоре еще раз напомнили о важности вакцинации и дали советы жителям Южного Урала, как максимально обезопасить свое здоровье от гриппа и ОРВИ.

— избегать контакта с больными людьми, посещения многолюдных мест и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется;— вести здоровый образ жизни, закаляться, избегать переохлаждения;
— соблюдать режим учебы, работы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;
— в закрытых помещениях регулярно проводить влажную уборку, проветривание, обеспечивать оптимальный температурный режим;
— соблюдать меры личной профилактики, тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования общими предметами, если в семье есть заболевший;
— кашлять или чихать в платок или в салфетку, после этого мыть руки с мылом обязательно.

Если Вы или член Вашей семьи заболели:

— оставайтесь дома! Больного по возможности изолируйте в отдельной комнате;
— не посещайте дошкольные и образовательные учреждения, не выходите на работу, не подвергайте других лиц риску заражения;
— не занимайтесь самолечением — это опасно. Обязательно вызовите врача на дом.

Фото: sq.com.ua

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