ВС РФ уничтожили стоянку авиационной техники украинской армии

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 3 апреля

Вооруженные силы РФ днем 3 апреля уничтожили топливные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, а также топливное хранилище и стоянку авиационной техники в результате удара по аэродрому Баловное. В течение дня поражено 42 военных объекта Украины, сообщил вечером 3 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины, среди которых: три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна „Бук-М1“ и две „Оса-АКМ“, одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 8 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногорка и Грабовское»,— сообщил он.

Подразделения войск Донецкой Народной Республики в районе Новоселовки уничтожили более 40 человек и 7 единиц техники украинской 25-й воздушно-десантной бригады. Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, расположенный на аэродроме Васильков в Киевской области.

Всего с начала спецоперации уничтожено 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплекса, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.