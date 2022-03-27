ВС РФ уничтожили еще одну крупную базу горючего на Украине

Хранилище обеспечивало топливом ВСУ

За минувшие сутки Российские вооруженные силы уничтожили крупную базу горючего в районе города Львов, которая обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины. Также уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы и прицелы для танков, сообщил 27 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом. Высокоточными крылатыми ракетами во Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов „Тор“ и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков»,— рассказал он.

Также, по словам Игоря Конашенкова, за минувшие сутки высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое. Также за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники. В течение ночи уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее крылатые ракеты морского базирования «Калибр» поразили базу горючего украинских войск под Киевом.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 289 беспилотных летательных аппаратов, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 169 установок реактивных систем залпового огня, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.