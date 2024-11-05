Врио мэра Челябинска оценил, как ученики Детской художественной школы оформили электрошкаф на улице Кирова возле дома бывшего центрального гастронома. Новый дизайн Алексей Лошкин отметил на аппаратном совещании 5 ноября.
«Воссоздали имитацию автоматов для продажи газировки. Мне кажется, очень симпатично получилось»,— сказал врио мэра Челябинска на совещании.
Авторами и исполнителями этой идеи выступили ученики Детской художественной школы искусств. Они превратили серые ящики, изрисованные граффити, в «автоматы с газированной водой».
Алексей Лошкин предложил применять подобную практику в дальнейшем.
«Ящики часто в непотребном виде. Подумайте над масштабированием идеи»,— сказал градоначальник.