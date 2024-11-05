Врио мэра Челябинска предложил стилизовать электрошкафы в городе

Алексей Лошкин оценил работу учеников художественной школы

Врио мэра Челябинска оценил, как ученики Детской художественной школы оформили электрошкаф на улице Кирова возле дома бывшего центрального гастронома. Новый дизайн Алексей Лошкин отметил на аппаратном совещании 5 ноября.

«Воссоздали имитацию автоматов для продажи газировки. Мне кажется, очень симпатично получилось»,— сказал врио мэра Челябинска на совещании.

Авторами и исполнителями этой идеи выступили ученики Детской художественной школы искусств. Они превратили серые ящики, изрисованные граффити, в «автоматы с газированной водой».

Алексей Лошкин предложил применять подобную практику в дальнейшем.

«Ящики часто в непотребном виде. Подумайте над масштабированием идеи»,— сказал градоначальник.