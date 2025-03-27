Время, вперед: история длиною почти в 100 лет

В этот день 14 лет назад россияне в последний раз перевели стрелки часов

Ровно 14 лет назад, 27 марта 2011 года, Россия в последний раз перешла на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед в 2:00 по местному времени. Это стало частью реформы, направленной на отмену сезонного перевода часов. ИА «Первое областное» вспоминает, зачем «трогали время» и почему перестали.

ДЛЯ ЧЕГО

Причин для перевода стрелок было несколько. Во-первых, экономия ресурсов. Основной причиной перехода на летнее время была необходимость оптимизации светового дня. Это позволяло сократить использование электричества и топлива для освещения.

Еще одна причина — возможность увеличить рабочий день. Переход на летнее время создавал более длинный световой день, что способствовало увеличению продолжительности рабочего времени. Это, в свою очередь, повышало производительность и экономическую активность.

Ну, и наконец, летнее время позволяло людям больше проводить времени на свежем воздухе и заниматься активностями после работы, что снижало стресс и способствовало улучшению здоровья.

ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ

Система перевода часов имела свои проблемы, и в разные времена разные правительства практику меняли. В 2011 году Россия окончательно отказалась от перевода стрелок, оставшись жить по летнему времени. В результате, в стране начала действовать система времени, опережающая астрономическое на два часа. Это привело к тому, что световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство у многих граждан.

Недовольным приводили вполне серьезные обоснования: научных доказательств пользы перевода маловато, ожидаемой выгоды не приносит, плюс приводит к путанице в расписаниях, затрудняет координацию между регионами и странами, да и на здоровье может негативно сказаться — в моменты перехода с зимнего на летнее время многие начинали жаловаться на проблемы со сном и сбой биоритмов.

ЧТО СЕЙЧАС

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 26 октября 2014 года Россия перешла на зимнее время. В большинстве регионов страны часы были переведены на час назад, и сезонный перевод стрелок больше не стал осуществляться. Однако пять регионов (Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ) не перешли на зимнее время.

В 2016 году российские власти утвердили законы, позволяющие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах, включая Республику Алтай, Алтайский и Забайкальский края, Сахалинскую, Астраханскую, Магаданскую, Томскую, Ульяновскую, Новосибирскую и Саратовскую области.

Автор: Валерия Широченкова