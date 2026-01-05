Время рождественских служб представили в храмах Челябинска

Главные богослужения возглавит Митрополит Алексий

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет ключевые торжества Рождества Христова в столице Южного Урала. Праздник отметят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе и соборе Рождества Христова серией богослужений 6–7 января. Епархия опубликовала расписание служб и событий.

6 января (Навечерие Рождества, сочельник):

В 7:30 — Царские часы в Свято-Симеоновском соборе (ул. Кыштымская, 32).

Служба включает Великую вечерню с 8 паремиями и Литургию св. Василия Великого.

В 17:00 — всенощное бдение в соборе Рождества Христова (пр. Героя России Евгения Родионова, 1).

7 января, Рождество:

В 00:00 — ночная Рождественская Литургия в соборе Рождества Христова.

В 18:00 — Великая вечерня там же.

В 11:30 — народные гулянья у собора Рождества Христова: концерт, игры, мастер-классы, полевая кухня.

Напомним, глава города анонсировал дополнительную охрану храмов в Челябинске. Общественный транспорт будет работать по продленному графику, чтобы верующие смогли добраться домой из храмов. Также усилена расчистка от снега подъездных путей и тротуаров к храмам.