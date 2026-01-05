Митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет ключевые торжества Рождества Христова в столице Южного Урала. Праздник отметят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе и соборе Рождества Христова серией богослужений 6–7 января. Епархия опубликовала расписание служб и событий.
6 января (Навечерие Рождества, сочельник):
В 7:30 — Царские часы в Свято-Симеоновском соборе (ул. Кыштымская, 32).
Служба включает Великую вечерню с 8 паремиями и Литургию св. Василия Великого.
В 17:00 — всенощное бдение в соборе Рождества Христова (пр. Героя России Евгения Родионова, 1).
7 января, Рождество:
В 00:00 — ночная Рождественская Литургия в соборе Рождества Христова.
В 18:00 — Великая вечерня там же.
В 11:30 — народные гулянья у собора Рождества Христова: концерт, игры, мастер-классы, полевая кухня.
Напомним, глава города анонсировал дополнительную охрану храмов в Челябинске. Общественный транспорт будет работать по продленному графику, чтобы верующие смогли добраться домой из храмов. Также усилена расчистка от снега подъездных путей и тротуаров к храмам.