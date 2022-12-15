Время осознания своего пути: челябинский астролог дала прогноз на 2023 год

Предстоящие 12 месяцев пройдут под знаком дипломатии и самоанализа

До Нового года остается пара недель, и самое время узнать, что пророчат нам звезды на ближайшее будущее. Астропрогноз на каждый месяц 2023 года для ИА «Первое областное» составила челябинский астролог Елена Грушина.

— Следующий год не будет легким. Хозяином 2023 года станет Кету — один из двух лунных узлов, который в Индии называют «теневой планетой». Первый лунный узел — Раху — властвовал над нами в 2020 году. Тогда каждый из нас посеял что-то, и вот спустя три года каждый получит свои плоды. Если вы взращивали любовь, терпение, поддержку, то и год будет отличный. Ну а если это было время уныния, агрессии, разборок, результат окажется иным.

Кету направляет нас на самоанализ, внутреннюю трансформацию, поиск своего места в жизни. Многие обратятся к психологам, поиску духовных наставников. Будьте внимательны: на этой волне могут быть аферы.

Нас будет кидать то к попытке действовать, то к размышлениям. И все же Кету — сторонник дипломатии, успокоения. Люди встанут перед искушением: пойти по головам или договариваться через взаимные уступки. И этот выбор сохранится до ноября 2023 года. Дипломатия пригодится везде: в семье, на работе и, конечно, в политике. Активные действия, в отличие от переговоров, не дают желаемых результатов.

Мы заново переосмыслим суть таких понятий, как родина и семья. Ковидная пандемия уже запустила этот процесс, но не все сделали должные выводы. Люди, наконец, задумаются над тем, как повлиять на свой ближний круг, сделать его очагом мира и стабильности.

На все сферы в ближайшие пару лет повлияют два важных астрологических события. Первое — транзит Сатурна, который 23 января 2024 года встанет в знак Водолея. Это знак свободы, завершения различных угроз — пандемия, вооруженные конфликты и прочее. А второй момент — это переход Юпитера в знак Овна в марте 2023 года. То есть время поиска себя, внутренних трансформаций уже началось.





Уходящим годом управляет Венера — планета любви к людям, к детям. Урок года — отойти от материального и найти контакт друг с другом, осознать ценность мужского начала, детей, родины. В 2024 году велика вероятность того, что наболевшие конфликты завершатся. Они не прекратятся вмиг, но мир уже не будет таким, как раньше. В марте этого года открылся новый цикл длиной 18 с половиной лет, который станет переходом к новому мироустройству.





Январь

До середины месяца идет ретроградный Марс, а Сатурн завершает трансформацию. Могут проявиться склоки, домашние ссоры. Лучше успокоиться, подождать, отдохнуть — каникулы к этому располагают. Завершайте начатое — например ремонт, но новых дел не затевайте. Копите ресурсы и вейте уютное семейное гнездо, тем более что в бизнесе тоже все тихо, продажи падают, прорывов не будет. Купные покупки, сделки застопорятся вплоть до 20 января. Затем ситуация будет постепенно стабилизироваться.

В плане здоровья могут проявиться пандемийные ограничения.

Февраль

Месяц будет мягче января. Финансовые ресурсы открыты, но возможны переговоры о переделе власти, конфликт за территорию и границы. Каждый захочет отстоять свои амбиции. Руководство будет властно требовать выполнения работы, а подчиненные в ответ на это могут обижаться, саботировать процесс. Старайтесь договариваться без давления, тогда придет осознание того, что вместе с командой вы способны на многое.

Обращайте внимание на возможные травмы, заболевания костей. На фоне апатии, уныния могут проявиться хронические болезни.

Март

Много планет будут сожжены агрессивным Солнцем — Меркурий, Сатурн. Нас ждет месяц «давления голосом», конфликтов. Вести диалог между «верхами» и «низами» сложно, наступает острая конфронтация. Это касается любой сферы — семьи, работы, политики. Ситуацию можно смягчить, если не противопоставлять себя другим, а действовать сообща и идти на уступки. В конце концов, и «верхи», и «низы» хотят как лучше.

Деловая активность снижена, финансовый результат зависит от переговоров. Продумайте и пропишите планы на будущее и не ввязывайтесь в конфликты: из-за эгоизма можно потерять команду или рабочее место. Отдушиной может стать семья, где любовь и стабильность.

Берегите дыхательную систему и желудочно-кишечный тракт: в марте это наиболее уязвимые системы.





Апрель

Острая стадия конфликта уйдет. Кто-то начнет воплощать проекты, а кто-то пойдет искать наставников, которые помогут в жизни и бизнесе. Возможны юридические проволочки в делах. Не лезьте на рожон, лучше повышайте квалификацию или присматривайте новую недвижимость.

В семье — недопонимания с детьми, но есть шанс все прояснить и договориться. Планируете зачинать детей или сделать предложение второй половинке? Дерзайте!

Есть риск травматизма из-за желания выделиться, «победить соперника».

Май

С начала месяца идет ретроградный Меркурий. Будут конфликты сторон, непонимание действий власти, несогласия с законами. В бизнесе будет сложно заставить команду работать. Действуйте строго с точки зрения закона, выбирайте правильный язык. Внимательно читайте все документы. Крупные сделки отложите либо же дотошно изучайте то, что написано мелким шрифтом (банковских кредитов это тоже касается).

Может пострадать здоровье на фоне психоэмоциональных расстройств.

Июнь

Для бизнеса месяц инертный. Будет больше духовного поиска, работа над собой. Генерируйте планы: на активные действия энергии все равно пока нет.

В любви возможны вспышки ревности. Самое время восстановить баланс в семье, если это необходимо. Услышьте собеседника, поговорите о личных границах. Там, где диалога не получится, есть риск развода.

По здоровью уязвима мочеполовая система, могут быть проблемы с почками, лимфой, легко подцепить половые инфекции.





Июль

Вести диалог со статусными персонами будет сложно: несмотря на лояльность, говорят одно, а делают другое. Но с разумными доводами есть шанс вытребовать благоприятные условия, получить инвестиции на будущие проекты. Ищите возможности и ресурсы. Тут есть риск оказаться в плену иллюзий: ради красноречия проекты могут быть представлены не совсем такими, какими будут на самом деле.

Будут траты, потеря ресурсов и дома, и в бизнесе. Ищите разумные доводы, чтобы правильно «закрутить гайки» в команде и сохранить рабочий темп. Деньги для многих придут через кредиты; часто займы будут браться на эмоциях, без четкого понимания последствий.

Хорошо отправляться в отпуск (на него будут сохраняться ограничения), но будьте осторожны с курортными романами: много искушений, потянет на экзотику.

В плане здоровья месяц стабильный, но накопится эмоциональная усталость. Некоторые болезни придут из отпусков.

Август

Первая половина месяца поддержит тенденции июля. Но можно получить разумную поддержку инвесторов, советы, финансовые вливания в будущие проекты. Пользуйтесь бизнес-кредитами, господдержкой.

Ретроградная Венера оголит все нерешенные вопросы с партнерами в бизнесе и любимыми людьми. Придется опять прояснить личные границы, распределить обязанности. Напряжение идет со стороны женщин, поэтому возможны разводы, разрывы контрактов «на эмоциях». Включайте логику, а если нужно, найдите хорошего психолога или «третейского судью», чтобы вывести отношения на новый уровень.

Есть опасность подхватить вирусные болезни: могут усилиться уже известные болезни и проявиться новые. Инфекции идут через верхние дыхательные пути, а их последствия могут сказаться на мочеполовой системе.

Сентябрь

Нас ждут ретроградные Венера, Юпитер, Сатурн и Меркурий. Договариваться сторонам все сложнее. Но к активной борьбе это все-таки не приведет — скорее, тихий саботаж. Отсюда потери материальных ресурсов. Проявят себя мошенники, особенно из-за рубежа.

Студентам будет тяжело: у них полное непонимание с учителями. Во всех сферах будет давление сверху.

Хорошее время для крупных приобретений для дома, обустройства.

Есть риск вирусных болезней, ранее неизвестных. Под конец месяца, возможно, мы все окажемся в ограничениях — например на удаленке.





Октябрь

Тишина, стагнация. Марс встает между Раху и Кету: будет больше рассуждений, состояние рефлексии. Активных действий будет немного. Хорошо сходить к психологу, заняться арт-терапией, любым творчеством.

В деньгах больших успехов не будет: продажи вроде есть, но не такие, как хотелось бы. Инвестируйте в недвижимость, покупайте автомобили. Возможны предложения из-за рубежа: вероятно, мы увидим что-то новое в плане онлайн-расчетов или криптовалюты. Границы могут частично открыться. Запускается механизм завершения конфликта и переход в переговорный процесс.

Ноябрь

Сатурн и Юпитер в ретроградном положении, ось Раху-Кету сдвигается, а это значит, что мы переходим на новую фазу отношений. С деньгами дело налаживается, бизнес получит дополнительные вливания. Люди будут заняты восстановлением авторитета в семье и в работе.

Возможно силовое давление власти в духе разгонов митингов. У власти будет сила, и если она ее применит мудро, то получит ресурсы, а иначе будут стычки.

В семье — тоже поиск средств: видимо, аукнутся кредиты, которые набрали летом.

По здоровью мы по-прежнему будем в ограничениях, как и в октябре.

Декабрь

Все располагает к тому, чтобы силовые действия были подавлены и вошли в тихую фазу конфликта, без активного сопротивления. Месяц опять погрузит нас в самоанализ и построение планов на 2024 год.

Деньги не будут сохраняться, но могут быть выгодные инвестиции в домашний очаг, решение бытовых вопросов, ремонт. В делах апеллируйте к закону, будь то утвержденный рабочий график или подписанный трудовой договор.

В вопросах здоровья обратите внимание на иммунную систему: она так же, как и вы, нуждается в отдыхе и поддержке.