Временный снежный покров высотой до 11 см установился местами в Челябинской области

В отдельных районах осадки еще продолжаются

В минувшую пятницу, 11 апреля, местами в Челябинской области прошли снегопады, в результате чего образовался временный снежный покров. Где-то его высота составила менее сантиметра, а где-то возросла до 11 сантиметров, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В большинстве районов прошли осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные — от 2 до 26 миллиметров. На большей части территории области установился временный снежный покров высотой от 0,5 до 11 сантиметров, в отдельных районах — отложение мокрого снега диаметром до 44 миллиметров»,— говорится в комментарии дежурного синоптика.

По уточненным данным, сегодня днем местами сохранятся осадки в виде мокрого снега. Но высота снежного покрова вряд ли увеличится: минимальная температура днем по области сегодня составит +6 градусов, максимальная — до +11.