Временный снежный покров установится в Челябинской области 28 сентября

Холодный фронт усиливает свое влияние на южноуральскую погоду

В воскресенье, 28 сентября, в Челябинской области температура местами опустится почти до нуля градусов, ночью сохранятся заморозки. Пройдут дожди и мокрый снег. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

На севере региона ожидается сильный дождь, переходящий в снег, и около +5 градусов днем. В горах пройдут преимущественно зимние осадки, которые при температуре +1 градусов образуют временный снежный покров.

На западе и юге области синоптики также прогнозируют дождь со снегом. Столбики термометров в дневные часы покажут +6...+11 градусов. Ветер северный, 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до +1 градуса, днем поднимется до +8. Ветер северный, около 5 метров в секунду.