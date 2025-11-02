Временный снежный покров установится в Челябинской области 2 ноября

На дорогах местами будет скользко

Сегодня, 2 ноября, циклон принесет в Челябинскую область непогоду: в большинстве районов пройдут дожди со снегом. Градусники покажут слабый плюс, а местами и отрицательную температуру, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +2…+4°C. Мокрый снег с дождем. Ветер северный, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске дождь и мокрый снег ожидаются на протяжении всего дня. Градусники покажут около +3°C. Ветер северный, слабый.

Миасс тоже окажется во власти непогоды, но там будет прохладнее — около 0°C.

В Златоусте осадки охладят воздух до слабого минуса.

В Бредах также не обойдется без дождя со снегом. Столбики термометров зафиксируются на +4°C. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Бакал осадки покинут ближе к ночи. Ожидается около −2°C. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

Жителям Верхнего Уфалея синоптики прогнозируют пасмурную погоду и 0°C. Во второй половине дня возможен незначительный снег.

В Снежинске — 0°C и без осадков.

В целом дневной прогрев в регионе составит 0…+5°C. Пасмурно, дожди с мокрым снегом, снег. Местами гололед и туманы. Возможно временное установление снежного покрова. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок из-за непогоды.