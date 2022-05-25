Временную замену арестованному главе выбрали депутаты Агаповского района

До момента избрания нового руководителя муниципалитета врио назначена заместитель по финансам и экономике

Депутаты Агаповского района утвердили заявление об отставке обвиняемого во взятке главы муниципалитета Байдавлета Тайбергенова. Врио главы выбрана заместитель по финансам и экономике — начальник управления финансов района Татьяна Гудкова, сообщили Первому областному информагентству в собрании депутатов.



Татьяна Гудкова будет исполнять обязанности главы, пока не закончатся конкурсные процедуры по избранию нового главы муниципалитета. За кандидатуру врио депутаты проголосовали единогласно.

Известно, что Татьяна Владимировна работает в райадминистрации более 10 лет, начала карьеру в должности ведущего специалиста отдела анализа, планирования доходов и регулирования межбюджетных отношений управления финансов.

Как сообщало Первое областное информагентство, Байдавлет Тайбергенов был задержан сотрудниками регионального УФСБ 23 мая. 24-го числа ему было предъявлено обвинение в получении взятки в 2016—2018 годах в размере около миллиона рублей. В тот же день по ходатайству следствия Тайбергенов был взят под стражу на два месяца.

Конкурсные процедуры в районе пока не начали, им будет посвящено отдельно заседание собрания депутатов.