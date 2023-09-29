Временную электричку Челябинск — Троицк продлили до 15 ноября

Поезд назначили на время реконструкции Магнитогорского аэропорта

Свердловская пригородная компания продлила период курсирования временной электрички между Челябинском и Троицком, которую запустили на время реконструкции аэропорта в Магнитогорске. Поезд продолжит ходить до 15 ноября, сообщили сегодня, 29 сентября, в пресс-службе перевозчика.

Поезд отправляется из Челябинска каждый день в 17:15. Из Троицка — в 09:15. Время в пути — 1,5 часа. По пути состав делает остановки на станциях Еманжелинск и Нижнеувельская. Стоимость полного билета составляет 375 рублей 10 копеек.

Напомним, что временная электричка призвана разгрузить магнитогорскую «Ласточку» и компенсировать рост пассажиропотока в челябинском направлении из-за закрытия аэропорта в Магнитогорске. Тот перестал принимать воздушные суда с 1 июня в связи с начавшейся реконструкцией. Там нужно было усилить существующее покрытие взлетно-посадочной полосы, отремонтировать единственную рулежную дорожку и построить вторую.

Кроме того, в рамках реконструкции расширят второй перрон для стоянки самолетов до десяти мест, построят площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Также в аэропорту заменят радиотехническое оборудование, обновят светосигнальную и метеорологическую системы, аварийно-спасательную станцию, здание КПП, шлюз пропуска, очистные сооружения и другие объекты, проведут благоустройство и озеленение территории.

Первоначально работы планировалось завершить до 18 сентября. Сроки дважды продляли — сначала до середины октября, потом до ноября. По последним данным, взлетно-посадочная полоса длиной 3250 метров готова более чем на 70%.