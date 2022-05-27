Врачи выявили 128 случаев рака на диспансеризации в Челябинской области

Бесплатное обследование с начала 2022 года прошли почти 38 000 пациентов

В Челябинской области в этом году в ходе обычной диспансеризации населения выявили 128 случаев злокачественных новообразований (ЗНО). Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 27 мая, сообщила главный внештатный специалист регионального Минздрава по медицинской профилактике Ольга Агеева.



«К сожалению, люди не часто ходят к врачам, когда „ничего не болит“, и обращаются в больницу уже при выраженных жалобах. Хотя онкологические заболевания дают о себе знать на поздних стадиях, а на ранних, именно когда болезнь эффективно излечивается, протекают бессимптомно», — рассказала Ольга Агеева.

Пройти обследование южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства. Проводится диспансеризация бесплатно.





«Диспансеризация взрослого населения направлена на раннее выявление онкологических заболеваний и рисков их развития, а углубленная — рисков осложнения коронавирусной инфекции. Важно понимать, что это дополняющие друг друга обследования», — отметила Ольга Агеева.

По данным на 19 мая, в Челябинской области углубленную диспансеризацию полностью прошли 23 200 человек. Начали проходить обследование — 47 770. При этом обычную диспансеризацию завершили 37 690 человек, начали обследование — 111 300.

Каких специалистов и с какой регулярностью важно проходить, чтобы сберечь здоровье, читайте в материале ИА «Первое областное».