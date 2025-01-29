На Южном Урале врачи избавили пациента от «засора» пищевода

Застрявшая пища не позволяла мужчине есть и пить без боли

Хирурги районной больницы села Долгодеревенского помогли пациенту, пищевод которого не пропускал ни пищу, ни воду. Мужчина сильно похудел и дошел до сильной стадии истощения, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В диагностическое отделение районной больницы больной попал по экстренным показаниям. Пациент рассказал, что уже несколько лет испытывает боль при приеме пищи. В последнее время еда стала застревать в пищеводе, даже пить было больно.

При обследовании у селянина выявили инородное тело — скопление пищи, застрявшей в просвете пищевода. Это напоминало засор в водоводе. «Завал» длинною более 5 сантиметров решили тут же удалить.

«При помощи специального эндоскопического инструментария, недавно закупленного нашей больницей, а именно эндоскопической петли, нам удалось разбить инородное тело на маленькие кусочки и удалить с помощью эндоскопической корзины», — рассказывает заведующий диагностическим отделением районной больницы села Долгодеревенского Ильдар Юсупов.

Причиной «засора», возможно, стало физиологическое сужение пищевода. Сейчас мужчина вернулся к нормальному образу жизни и есть без болей.