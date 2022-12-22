Врачи теперь выписывают рецепты онлайн: как челябинцам их получить

Короткая инструкция для тех, кто хочет воспользоваться новой услугой

Жители Челябинской области могут приобретать лекарства в аптеках своего города по электронному рецепту. Такая возможность есть в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт».

Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, который получает электронное назначение, скачивает мобильное приложение «Мой рецепт» (12+) в GooglePlay или AppStore, видит в нем свой рецепт, а также карту аптечных пунктов города, где может в каталоге выбрать нужное ему лекарство. Оплатить и забрать его можно, показав QR-код рецепта из приложения работнику аптеки.





«„Первый электронный рецепт“ — это социально значимый проект для жителей Челябинской области, который будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе. Наша команда уже подключила 36 субъектов страны. Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов. Электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой — в мобильном приложении „Мой рецепт“, которое можно скачать бесплатно в магазинах электронных приложений»,— прокомментировал управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов.

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