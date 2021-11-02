Врачи советуют сохранять физическую активность во время выходных

Долгий пассивный отдых не идет на пользу организму

Медики призывают людей включать физические нагрузки в распорядок дня. Особенно это касается тех, кому пришлось изменить привычную деятельность на период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Выходные, особенно продолжительные, не должны проходить на диване, малоподвижный образ жизни имеет отрицательное воздействие на сердце и сосуды, суставы, органы дыхания и нервную систему», — отмечают врачи.

Конечно, за неделю не случится атрофии опорно-двигательного аппарата, но вот миокарду без движения придется туго, поэтому важно заниматься зарядкой и совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе.