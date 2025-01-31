Врачи районной больницы в Челябинской области ведут прием дистанционно

Клиника развивает телемедицину

Жители Аргаяшского района получили возможность лечиться дистанционно — достаточно взять талон и подключиться к кабинету доктора по видеосвязи, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Телеконсультации в районной больнице Аргаяша проводят терапевт, кардиолог и эндокринолог.

«Для подключения нужен компьютер с микрофоном, веб-камерой и динамиками или мобильный телефон с приложением Trueconf. И стабильный интернет. Но первоначально пациент должен обратиться к участковому терапевту очно. Тот назначит схему лечения. А уже повторная кконсультация по состоянию пациента и корректировке лечения возможна онлайн», — рассказала заведующая кабинетом по КЭР районной больницы Аргаяша Васила Бахрамова.

Записаться на видеоконсультацию можно на сайте talon.zdrav74.ru. В разделе «Записаться на прием» нужно нажать на кнопку «Телемедицина» и выбрать удобное время.

В назначенное время нужно перейти по указанной ссылке в разделе «Запись к врачу».