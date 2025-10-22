Врачи рассказали о состоянии челябинки Полины Захаровой, найденной на Иремеле

Угрозы для жизни женщины нет

Найденная накануне на горе Иремель туристка находится в больнице Юрюзани. По словам медиков, ее состояние стабилизировано и оценивается как средней степени тяжести.

«Пациентке оказывается вся необходимая медицинская помощь, мы также на связи с коллегами из областной больницы», — прокомментировала заместитель главного врача Инна Мардамай.

Напомним, масштабные поиски девушки с привлечением спасателей и волонтеров продолжались несколько дней.

Челябинку четыре дня искали больше сотни человек с использованием дронов, вертолета и кинологической службы. Опытная туристка и волонтер «Том Сойер Феста» отправилась на Большой Иремель с группой, но отстала и потерялась. Полина пошла в поход, чтобы сделать фотографию для участия в конкурсе по покорению вершин Уральских гор.

Ранее волонтеры первыми сообщили, что Полина найдена.