Врачи: оснащение школ Челябинской области дефибрилляторами облегчит оказание первой медицинской помощи

После гибели девятиклассника на уроке физкультуры эксперты обсудили правила поведения в экстренных ситуациях

Сегодня, 26 января, заместитель главного врача Станции скорой медицинской помощи Челябинска Виктор Пястолов и спасатель Дмитрий Микрюков рассказали о правилах вызова бригады медиков, о том, что нужно делать сразу, если школьнику стало плохо на физкультуре. Также эксперты отметили, что оснащение медицинских кабинетов школ дефибрилляторами значительно повысит шансы на спасение пострадавших.

В России от пожаров по статистике ежегодно погибает около 300 детей, около 200 ребят умирают на уроках физкультуры от внезапной остановки сердца.

19 января в копейской школе № 7 во время пробежки в спортзале на уроке физкультуры умер 16-летний юноша. Парню стало плохо, он остановился, дошел до центра зала и упал. Педагоги оказали первую помощь, на место прибыла бригада медиков, однако спасти девятиклассника не удалось.

«Я не могу оценивать действия работников школы, таких полномочий у меня нет. Но, насколько мне известно, первая помощь была оказана, скорая вызвана незамедлительно. Педагоги действовали в рамках инструкции. Важно понимать, что школа оказывает образовательные услуги и отвечает только за процесс обучения. В школах в соответствии с требованиями СанПина оформляется медицинский кабинет и помощь школьникам осуществляется в рамках договора, то есть медика в штате образовательного учреждения нет. Исключение — школы-интернаты и образовательные учреждения для детей с особенностями здоровья. Там лицензия оформляется на школу и медик находится в штате. Таких школ в Челябинской области 56 из 800», — рассказала первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова.

Также она отметила, что есть разница между оказанием первой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи. Первую помощь могут осуществить все педагоги, этому их обучают в вузах. Также в стенах школ проходят инструктажи по основным правилам спасения пострадавшего.

«Учителя физкультуры более углубленно изучают этот вопрос. У них есть специальный курс, как перед уроком оценить состояние ученика по внешнему виду. Конечно, грамотный педагог вместе с классным руководителем изучит анамнез каждого ученика — речь идет об открытых данных, таких, как группа здоровья, например, — и рекомендации по физическим нагрузкам. Также педагог рассчитывает нагрузку и добавляет ее постепенно в течение урока», — добавила Елена Коузова.

Несмотря на то, что о правилах первой помощи знают, казалось бы, все, в стрессовой ситуации люди часто паникуют и теряют драгоценное время.

«По регламенту в экстренных случаях реанимационная бригада должна приехать в течение 20 минут. При вызове скорой помощи необходимо в первую очередь назвать точный адрес — улицу и номер дома. Не нужно паниковать и рассказывать, что случилось с пациентом. Четко отвечайте на поставленные оператором вопросы. Только после сведений об адресе коротко разъясните, что случилось с пострадавшим. Если вы не знаете его имя — не нужно бегать и спрашивать, эту информацию можно опустить. Что касается возраста — если вы не знаете точный возраст, можно назвать приблизительный. Если школьник упал во время пробежки, необходимо повернуть пострадавшего на бок, если он дышит, — это поможет избежать западания языка и относительно безболезненно дождаться приезда медиков», — рассказал заместитель главврача челябинской станции скорой помощи Виктор Пястолов.

Также медик отметил, что наличие дефибрилляторов в местах массового скопления людей — это мировой тренд. Ими оснащены аэропорты, образовательные организации, вокзалы. Пользоваться этим прибором несложно, но для этого все-таки, по словам Виктора Пястолова, необходимо обучить весь персонал и преодолеть стереотип, что дефибриллятором могут пользоваться только врачи.

Вообще сердечно-легочная реанимация — это первое, чем нужно заняться, когда человек упал без сознания и не дышит.

«На это у вас есть 3—5 минут. Как только вы проверили дыхание пострадавшего и убедились, что оно отсутствует, — вы тут же прикладываете руки к его грудной клетке и начинаете нажимать. Причем неважно, кто вы — школьный медик, учитель или инженер. Делегируете кому-нибудь вызов бригады скорой помощи. Но без сердечно-легочной реанимации в первые минуты не обойтись, дальше все действия врачей будут бессмысленны. Соглашусь и по поводу дефибрилляторов — оснащение ими школ сократит трагические случаи», — отметил руководитель Школы первой помощи и спасения на воде «Акваспас», спасатель, фельдшер Дмитрий Микрюков.

Первое областное информагентство направит запрос на комментарий в Министерство здравоохранения Челябинской области по поводу возможности закупки дефибрилляторов и оснащения ими образовательных учреждений.