Врачи из Челябинской области спасают ребенка из ДНР

Мальчик страдает наследственным заболеванием

Народный фронт совместно с региональным Минздравом спасает ребенка из ДНР с наследственным заболеванием. В родном регионе пока не хватает специалистов, которые могут провести сложную операцию.



У Ярослава из поселка Володарское Донецкой Народной Республики синдром Минковского-Шоффара. Это сильная анемия, если ее не лечить, пострадает весь организм. В самых тяжелых случаях бывает и летальный исход.

Об истории мальчика узнал «Ангел» Юрий Гагарин, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области. Вместе с Минздравом региона они организовали обследование, мальчику провели консервативное лечение в детской областной клинической больнице, и осенью его ждет операция.