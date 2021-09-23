Врачи из Челябинской области получили награды Минздрава и Русской православной церкви

Знаками отличия наградили 58 медиков

На очередной коллегии областного Минздрава 23 сентября министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов вручил заслуженные награды южноуральским медикам, сообщает пресс-служба ведомства.

Двенадцать врачей получили почетные грамоты министерства здравоохранения России, нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и медали Русской православной церкви «Патриаршая Благодарность».

Еще 46 медиков наградили на рабочих местах.

Почетные грамоты минздрава и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» вручаются за многолетний добросовестный труд и высокие достижения в работе. Одной из лауреатов стала Вероника Булучевская, врач акушер-гинеколог, работающая в Областном перинатальном центре уже 30 лет.

Медаль Русской православной церкви «Патриаршая благодарность» вручается врачам за заслуги перед православием и борьбу с коронавирусной инфекцией. Ее получили главный врач челябинской ГКБ № 9 Олег Денисов, врач-терапевт челябинской ГКБ № 2 Игорь Сысолякин, заведующий инфекционным отделением областной больницы города Троицка Рустам Ахмадеев и его коллега инфекционист Сергей Мещеряков.

«Это мастера в своем деле и все награды заслуженные. Мы будем надеяться, что наград станет больше, когда мы полностью победим ковид», — комментирует министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Всего на награждении отметили 58 медицинских работников из Челябинской области.