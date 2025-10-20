Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами медиков из Челябинской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Высокой награды — медали Луки Крымского — удостоена врач-офтальмолог детской городской клинической поликлиники № 4 Челябинска Светлана Сезганова.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено четырем специалистам. Это:
— Тансылу Бичурина, заведующая хирургическим отделением консультативной поликлиники ЧОКБ;
— Анна Горфинкель, заведующая патолого-анатомическим отделением ГКБ № 8;
— Ирина Пономарева, заведующая неврологическим отделением поликлиники № 2 ОКБ № 3;
— Владимир Правдин, заведующий гинекологическим отделением Клиники ЮУГМУ.
Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоены главный врач областной больницы города Сатки Ираида Крохина, а также медицинские сестры ЧОКБ Светлана Попугаева и Мырзабика Искакова.