Врачи и артисты проводят акцию по борьбе с туберкулезом в центре Челябинска

Сегодня можно бесплатно и анонимно проверить легкие, а также сделать экспресс-тест на ВИЧ

Минздрав Челябинской области приглашает челябинцев провести пятницу с пользой. Сегодня в городе проходит акция по борьбе с туберкулезом.

У фонтана на Кировке и за «Мегаполисом» можно бесплатно сделать флюорографию и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Гостей акции ждут викторины, розыгрыши призов и выступление творческих коллективов.

Среди участников акции заявлены победитель кубка Европы по триатлону Маргарита Хайруллина, блогер и владелица кофейни «Дело не в кофе» Дарья Скалина, ведущие программы «Наше утро» на ОТВ Анна Шамбадал и Дмитрий Солдатов, а также шоу-балет, шоу барабанщиков и другие артисты.Интерактивная площадка на Кировке будет работать с 11:00 до 15:00, у «Мегаполиса» — с 14:00 до 18:00.