Врачи Челябинской области напоминают о важности вакцинации против дифтерии и столбняка

Взрослым необходимо ревакцинироваться раз в 10 лет

Министерство здравоохранения Челябинской области обращает внимание жителей на важность своевременной вакцинации против дифтерии и столбняка. Вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от этих опасных заболеваний, сообщает сайт министерства.

Вакцина АДС-М обеспечивает иммунитет против дифтерии и столбняка. Для взрослых рекомендуется ревакцинация каждые 10 лет. Несмотря на относительную редкость случаев заболевания в настоящее время, риск заражения сохраняется, и прививка является надежной защитой как для самого человека, так и для окружающих.

График вакцинации зависит от индивидуальной истории прививок, отмечает Светлана Малева, фельдшер кабинета вакцинопрофилактики Районной больницы села Аргаяш. Для детей планируется иммунизация в 6 и 14 лет с последующей ревакцинацией каждые 10 лет. Если ребенок старше 6 лет ранее не был привит от дифтерии и столбняка, необходимо сделать два укола с интервалом 30—45 дней. Первая ревакцинация проводится через 6—9 месяцев после первой прививки, вторая — через 5 лет, а затем — каждые 10 лет, как и для взрослых.

В случае тяжелых реакций на предыдущие прививки АКДС детям может быть назначена вакцина АДС-М. В таких ситуациях важно проконсультироваться с врачом для определения оптимального графика вакцинации.

Перед любой вакцинацией необходим осмотр врача-педиатра или терапевта. Забота о собственном здоровье — это ответственность каждого, и своевременная вакцинация — важный вклад в общественное благополучие.