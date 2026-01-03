Врачи Челябинской области дали старт диспансеризации в 2026 году

Первыми проверили свое здоровье главы муниципалитетов

В первые дни нового, 2026 года, стартовал начальный этап всеобщей диспансеризации. Знаковым событием стало активное участие в ней глав муниципальных округов и главных врачей медицинских организаций Челябинской области. Своим личным примером они подчеркивают важность профилактических осмотров для каждого жителя региона, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Очень приятно видеть, как главы муниципалитетов и главные врачи своим примером продвигают в массы ответственное отношение к своему здоровью. Это лучшая мотивация для всех южноуральцев — позаботиться о себе и своевременно пройти необходимое обследование, которое является ключевым инструментом раннего выявления заболеваний», — считает министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Подробную информацию о графике, условиях и порядке прохождения диспансеризации в своей поликлинике жители Челябинской области могут узнать на официальных сайтах или в социальных сетях своих медицинских организаций. Сделайте первый и самый важный шаг к здоровью в новом году!