Врачи Челябинской области будут сообщать тяжелый диагноз по протоколу

Специальные правила помогут медикам бережно относиться к чувствам родителей маленьких пациентов

В Челябинской области начали проводить тренинги для детских врачей, на которых учат сообщать родителям тяжелый диагноз. Обучение уже прошли 50 докторов, сообщает пресс-служба Челябинской областной детской больницы.

«Неотъемлемая часть работы врачей и медицинских психологов — сообщение тяжелых диагнозов. Такие разговоры обычно трудны и для тех, кому приходится услышать диагноз, и для самих медработников. Родители годами помнят тот самый разговор с доктором: кто-то говорит о полученной от врача поддержке, а кто-то вспоминает этот разговор с горечью», — замечают в пресс-службе.

Медики Южного Урала присоединились к проекту «Сопровождение через всю жизнь» и теперь будут сообщать тяжелый диагноз родителям по протоколу SPIKES. Этот метод используют в клинической медицине для сообщения плохих новостей пациентам и семьям.

Поскольку получение плохих новостей может вызвать большой стресс, специалистам необходимо сообщать новости осторожно, проявлять эмпатию, давать родителям информацию о лечении, а также удостовериться, что собеседник понял информацию правильно. Тогда родители будут вспоминать трудный разговор с благодарностью.