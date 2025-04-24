Врачи Челябинского онкоцентра прошли стажировку в ведущем медцентре Сеула

Медики наблюдали, как работает доктор с мировым именем

Заместитель главного врача по медицинской части Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Александр Гузь и хирург-онколог отделения опухолей головы и шеи Дмитрий Фаткуллин прошли обучение в одном из ведущих многопрофильных центров в Южной Корее — Asan Medical Center, сообщает пресс-служба Челябинского онкоцентра.

Вместе с челябинцами стажировку прошли доктора из Уфы, Тайваня, Сингапура, Чехии, Испании и Нигерии. Медики наблюдали за работой ведущего мирового эксперта в реконструктивно-пластической хирургии головы и шеи профессора Чои.

«В операционной меня поразило обилие, даже некоторая избыточность инструментов. В любой операционной всегда есть компьютер, на котором можно просмотреть снимки пациента. Есть ультразвуковая навигация, позволяющая рассмотреть необходимые структуры, сосуды и вены. Особенно понравился в работе специальный портативный датчик — доплер, который помогает определять и размечать перфоранты во время операции без необходимости привлекать специалиста ультразвуковой диагностики. Это значительно облегчает процесс», — рассказал Дмитрий Фаткуллин.

Интересно, что во время операции идет фотофиксация всех ее этапов, а снимки сразу помещаются в электронную историю болезни.

Врачи-стажеры увидели, как профессор Чои восстанавливает челюсть малоберцовым лоскутом. Познакомились с новой методикой «подключения» двух лоскутов друг к другу. Также увидели работу робота DaVinci при операциях на ротоглотке и щитовидной железе и другие медицинские манипуляции.

После стажировки челябинцы сделали вывод, что онкологическая помощь в России находится на высоком уровне, а хирургические навыки и техники российских врачей не уступают зарубежным.

На стажировку челябинцев пригласила Школа практической онкологии имени Андрея Павленко — это хирург-онколог, который сам болел и умер от рака.