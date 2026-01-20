Врачебная амбулатория в Красногорском обновилась после капитального ремонта

На модернизацию было выделено более 38,8 миллиона рублей

В поселке Красногорском Еманжелинского округа завершен масштабный капитальный ремонт врачебной амбулатории. На работы было направлено более 38,8 миллиона рублей.

Двухэтажное строение площадью более 2,6 тысячи квадратных метров является ключевым объектом первичного звена здравоохранения для жителей округа. Здесь ведут прием терапевт, педиатр, гинеколог, врач общей практики, специалист ультразвуковой диагностики, а также работают кабинеты неотложной помощи, процедурный и прививочный.





Ремонт затронул практически все основные системы здания. Там полностью заменили системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации, внутреннюю электросеть и противопожарный водопровод. Обновили системы отопления и вентиляции, а также кондиционирования воздуха.

В больнице установили новые окна, двери, заменили линолеум, плитку в санузлах и отремонтировали отмостки по периметру здания.

«Это улучшит условия труда сотрудников и повысит комфорт пациентов. Отремонтированные, современные помещения способствуют созданию благоприятной атмосферы для оказания качественной медицинской помощи», — сказал главврач районной больницы Еманжелинска Ринад Шахмарданов.

Работы соответствуют целям нацпроекта «Здравоохранение».



