Врач МЦ «Лотос» рассказала челябинкам, как подготовиться к климаксу

Елена Постовалова назвала симптомы, на которые стоит обратить внимание

Менопауза — состояние, с которым рано или поздно придется столкнуться любой женщине. Вопрос только в сроках: у кого-то она наступает в 50, а у кого-то менструации могут прекратиться очень рано. Иногда женщина не чувствует проявлений менопаузы, ее состояние никак не меняется, за исключением прекращения менструации. А иногда проявления сильно снижают качество жизни женщины.

Как справиться с этими переменами в жизни и защитить себя от возможных проблем, рассказала врач акушер-гинеколог МЦ «Лотос», врач высшей категории Елена Постовалова.

МОЖНО ЛИ ОТСРОЧИТЬ МЕНОПАУЗУ?

Процесс, когда в яичниках перестают вырабатываться одни из самых важных женских гормонов — эстрогены, является физиологическим. Более того, он зачастую предопределен на генетическом уровне. Не случайно у большинства женщин менопауза наступает примерно в том же возрасте, что и у их мам.

«Бывает так, что гормональные изменения могут произойти раньше, чем должны были. На это могут повлиять перенесенные в репродуктивном возрасте операции на яичниках, наличие сахарного диабета, прием транквилизаторов и антидепрессантов, неправильный образ жизни и вредные привычки, например курение», — рассказала Елена Постовалова.

По статистике, климакс наступает примерно в возрасте 50 лет. Если по каким-то причинам менструации продолжаются после 55 лет, это должно скорее насторожить, чем обрадовать. Иногда это является симптомом каких-то заболеваний в яичниках. Только полноценное обследование поможет разобраться, есть ли поводы для беспокойства.

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

За несколько лет до наступления климакса женщина может замечать, что у нее резко портится настроение, нарушается сон, происходит набор веса, несмотря на диеты и физические нагрузки, повышается артериальное давление или меняется характер менструаций. Обо всех этих изменениях нужно обязательно сообщить своему гинекологу.

По мере приближения климакса симптомы будут усиливаться: может беспокоить бессонница, приливы (когда к телу внезапно подступает жар), сердцебиение, потливость. Если симптомы мешают нормальной жизни, не надо их терпеть. Лучше сразу обратиться к врачу.

ЧЕМ ОБЛЕГЧИТЬ КЛИМАКС?

Самый эффективный и доказанный способ справиться с приливами и другими симптомами — лечение эстрогеном и прогестероном или только эстрогенами. Это называется заместительной гормональной терапией (ЗГТ). Препараты назначаются гинекологом после комплексного обследования женского организма и только по показаниям. Причем важно не упустить время. Если женщина много лет терпит симптомы климакса или безуспешно пытается их заглушить гомеопатическими средствами, гормональную терапию уже поздно будет назначать.

«Бояться гормонов не стоит. Они выпускаются в виде таблеток, внутривагинальных гелей или гелевых форм, которые наносятся на кожу. Грамотный гинеколог поможет подобрать наиболее подходящий вариант и дозировку», — объяснила Елена Вениаминовна.

Заместительная гормональная терапия поможет женщине чувствовать себя лучше: исчезнут неприятные симптомы менопаузы, наладится эмоциональный фон, настроение, состояние кожи, процесс старения немного замедлится.