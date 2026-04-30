Врач-психиатр предупредила челябинцев о скрытой опасности удаленки

Дистанционная работа может вызывать паранойю из‑за тотального контроля со стороны начальства

Удаленная работа, которая еще недавно казалась благом, на деле может обернуться серьезными проблемами с психикой, приводит мнение врача-психиатра Елены Кунаковской портал Om1.ru.

По словам специалиста, главная беда «удаленки» — полное исчезновение границы между офисом и домом.

«Трудовые часы расползаются на все время суток. Появляется чувство, что ты всегда на работе. Это ведет к хронической усталости и ощущению, что не отдыхаешь по-настоящему», — пояснила Елена Кунаковская.

Вторым серьезным ударом по психике становится социальная изоляция. Нехватка живого общения, случайных контактов и естественной обратной связи, по словам врача, со временем усиливает тревожность, снижает мотивацию и провоцирует апатию.

Однако самым неожиданным фактором, разрушающим ментальное здоровье, психиатр назвала тотальный контроль со стороны работодателей. Требование постоянно подтверждать свою онлайн-активность рождает у сотрудников паранойю и ощущение полного обесценивания их труда.

Врач рекомендует удаленным сотрудникам специально выстраивать режим дня и искать возможности для живого общения вне работы, чтобы минимизировать эти риски.