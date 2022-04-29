Врач призвал челябинцев подготовиться к шестой волне коронавируса

Рост заболеваемости в регионе эпидемиологи прогнозируют в конце мая

В Челябинской области, по прогнозу эпидемиологов, в конце мая — начале июня ожидается подъем заболеваемости коронавирусом. Главный врач городской поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев рассказал, что еще есть время для подготовки к шестой волне, и призвал людей вакцинироваться.

«Майские праздники — череда выходных, которые мы традиционно проводим в кругу родных и близких. А значит, самое время позаботиться о безопасности и здоровье окружающих. Мы продолжаем жить в условиях пандемии, соблюдать все меры предосторожности, а главное — вовремя ревакцинироваться против коронавирусной инфекции. Сократите дистанцию, сделайте праздники безопасными — посетите пункты вакцинации!» — сказал Дмитрий Прокопьев.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области отметили, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса. Записаться на прививку можно на портале «Госуслуги» и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон. Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.

Между тем в Челябинской области изменили схему ревакцинации от коронавируса. Подстегивать иммунитет к COVID‑19 можно «Спутником V» с разницей в полгода. К тому же в регионе с 25 апреля начали открывать новые пункты вакцинации. Они начнут работать в выходные и майские праздники.

Прогноз эпидемиологов о том, что майские праздники спровоцируют шестую волну коронавируса на Южном Урале, на прошлой неделе озвучила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.